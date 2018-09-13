В Якутии может появиться российско-канадский центр изучения оленеводства

Владивосток, , 07:33 — REGNUM Якутия обладает большим потенциалом в разведении северных домашних оленей, поэтому создание в регионе специализированного центра может стать закономерным решением для изучения оленеводства с учетом опыта России и Канады, заявил ректор Якутской сельхозакадемии Иван Слепцов, выступая на профильной пленарной сессии Восточного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

По словам Слепцова, главной целью научных исследований в центре оленеводства станет оценка перспектив отрасли, повышение объема переработки биологического сырья и сохранение уникальности генофонда. Кроме того, ученым и чиновникам потребуется согласовать механизм целевой подготовки кадров в области традиционных отраслей Севера для регионов России.

«Потенциально на 37 млн. га оленьих пастбищ региона может содержать до 371 тыс. голов оленей. Иными словами, в настоящее время в республике реализуется только 42,2% потенциала отрасли, без учета прочих факторов», — сообщил ученый.

Всего в пределах российских территорий возможно содержание 2,8 млн особей оленей. Таким образом, мясо оленины в живом весе составит 223 тысячи тонн, а содержание животных не потребует строительства помещений, затрат на электроэнергию и другие коммунальные услуги.

Напомним, предварительная договоренность о создании российско-канадского центра по изучению оленеводства была достигнута между Якутской сельхозакадемией и канадским Унивреситетом Лаваля в начале этого года. Встреча в рамках ВЭФ стала развитием этой договоренности.

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