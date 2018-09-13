Рубль начал восстанавливать утерянные позиции

Москва, , 07:13 — REGNUM Два дня в начале недели (11 и 12 сентября) на валютном рынке прошли под знаком укрепления рубля — курс доллар/рубль откатился ниже 69, а евро/рубль — 80. Этому способствовали отсутствие негатива на внешних рынках (валюты развивающихся стран были относительно стабильны, а Трамп до позднего вечера не делал ярких заявлений в Twitter), высокие цены на нефть и отскок вверх российских гособлигаций — индекс MOEX RGBI за два дня вырос на 1,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Рубль использовал сложившуюся ситуацию, чтобы снять локальную перепроданность. Фундаментально рубль продолжает выглядеть дёшево, но получится ли продолжить укрепление — во многом зависит от геополитического фактора. По просочившейся в СМИ информации, сенаторы намерены поставить под запрет покупку новых выпусков ОФЗ. Этот фактор способен приостановить восстановление рубля.

К тому же 12 сентября вечером Дональд Трамп подписал указ о санкциях против физических и юридических лиц за вмешательство в выборы. При этом курсы доллара и евро выросли сразу на 50 копеек. Полностью эта новость будет отыграна 13 сентября, Актуальный диапазон по паре доллар/рубль на сегодня составляет 70 рублей, по паре евро/рубль находится на отметке 81 рубль.

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