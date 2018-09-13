Юрий Трутнев убежден, что мост Сахалин – материк окупится

Южно-Сахалинск, , 07:16 — REGNUM Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев убежден в том, что строительство моста Сахалин — материк окупится. В обоснование полпред привёл цифры: одних только стройматериалов Сахалин завозит на 90 млрд в год и цена на эту продукцию на островах в 2−3 раза отличается от материковых, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы сейчас с нашими коллегами из Китая провели переговоры — с председателем крупнейшей компании СССС. Пока оценки грузовой базы у нас расходятся. Сложно предугадать рентабельность проекта», — сказал Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции IV Восточного экономического форума.

По мнению полпреда, мост Сахалин — материк обязательно окупится.

«На Сахалине цены на стройматериалы в 2−3 раза выше, чем на материке. На 90 млрд рублей в год закупается стройматериалов. Снизится стоимость строительства. Экономия для Сахалина получится не менее 40 млрд рублей, по нашим оценкам. Но не только это. Возникает множество других дополнительных эффектов», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Полпред также подчеркнул важность международных транспортных коридоров «Приморье-1» (Харбин — Гродеково — Владивосток/Находка/Восточный — порты АТР») и «Приморье-2» (Провинция Цзилинь — Славянка/Зарубино/Посьет) и сообщил, что есть планы ускорить развитие проектов.

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Как сообщало ИА REGNUM, идею строительства моста поддерживают и инженеры НИИ Морского флота, участвующие в разработке проекта. Заместитель генерального директора НИИ Евгений Новосельцев убежден, что проект крайне важен и он окупится, но подходить к нему необходимо комплексно. Мост должен закончиться мощным портом на острове. Инженеры НИИ уже выбрали место, где, в комплексе со строительством моста, можно построить портовый промышленный парк, который сможет перегружать и уголь, и контейнеры, и стройматериалы, и морепродукцию, и многие другие грузы. Мост Сахалин — материк, по мнению Новосельцева, это третий выход Транссиба к морю, и он крайне важен. Так же, как и полпред президента в ДФО, Новосельцев говорит о международном транспортном коридоре «Приморье-1» — речь идёт о 15 млн контейнеров в год, но Приморье сегодня перегружено углём и может предложить перегрузку не более 1,5−2 млн контейнеров ежегодно.