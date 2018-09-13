Новосибирсвкие аграрии просят власти снизить ставку налога на имущество

Новосибирск, , 06:27 — REGNUM Комитет законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям обратился к региональному правительству с рекомендацией рассмотреть возможность снижения ставки налога на имущество для сельхозпредприятий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С такой просьбой к парламентариям ранее обратился председатель племзавода «Ирмень» Юрий Бугаков. По его мнению, увеличение налогов, которое запланировано с 1 января 2019 года, (в том числе на 2% налога на добавленную стоимость, которую должны будут уплачивать сельхозтоваропризводители, чей доход от реализации превысит 100 миллионов рублей в год), поставит в трудное положение многих аграриев Новосибирской области. Бугаков отметил, что аграриям придётся выбирать между двумя вариантами: остаться плательщиками единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) и оплачивать НДС или перейти на общий режим налогообложения и помимо НДС платить налоги за имущество и прибыль. Но оба, как подчеркнул он, обернуться для сельхозпроизводителей колоссальными убытками. Так, первый обойдётся в 700 тысяч рублей, второй — в 1, 8 миллиона рублей.

«Казалось бы организации выгоднее с 1 января 2019 года использовать ЕСХН и НДС, но не общий режим налогообложения. Но в случае принятия льготы по налогу на имущество, как это сделано во многих соседних регионах, наши сельхозорганизации задышат легче, а бюджет области ничего не потеряет, — приводится мнение агрария на сайте новосибирского обкома «КПРФ».

В областном парламенте обращение представителей аграрного сектора экономики — уже в этом году применить нулевую ставку на ЕСХН и налогу на имущество, не участвующее в сельскохозяйственной деятельности, как это сделано в ряде регионов — рассмотрели. Не обошлось без споров.

По мнению председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олега Подоймы, за последнее время произошло резкое увеличение цены ГСМ и запчасти, испытанием для региона стали погодные условия. Ситуация, по его словам, в отрасли не изменится и в следующем году.

«Мы не уйдём из зоны рискованного земледелия, будем также удалены от рынков сбыта зерна, мы видим, какая ситуация с рентабельностью складывается во многих отраслях сельского хозяйства. Коллеги в других областях и краях уже приняли встречные шаги. Внесены изменения в законодательство Омской области, Красноярского края, Свердловской области — более 50 регионов», — сказал депутат, напомнив, что комитет вёл «плотные переговоры» с министерством финансов региона по налогообложению в сельском хозяйстве.

Отметим, что прогнозируемая цифра бюджетных поступлений по ЕСХН по Новосибирской области на 2019 год — около 72 млн рублей.

«Единый сельскохозяйственный налог служит источником доходной части местных бюджетов. Нужно взвешенное решение, иначе придётся рассматривать вопрос о компенсации местным бюджетам», — заметил заместитель министра финансов и налоговой политики Константин Дуплякин, добавив, что в Омской области введение льгот для аграриев признано неэффективным.

Первый заместитель председателя законодательного собрания Андрей Панфёров, подчеркнув, что «ни в коем случае нельзя вгонять хозяйства в стагнацию», обратился к министру сельского хозяйства с просьбой сделать необходимые расчёты к ноябрю, «чтобы при верстке бюджета на 2019 год, были уже понятны перспективы сельского хозяйства и чем аграриям надо помогать».Как сообщили ИА REGNUM в Заксобрании, комитет единогласно проголосовал за решение: рекомендовать правительству Новосибирской области рассмотреть возможность снизить ставку налога на имущество предприятий-сельхозпроизводителей. Затем вопрос будет обсуждаться на бюджетном комитете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, непогода негативно сказалась не только на посевной кампании — она началась намного позже установленного срока, но и уборочной. В настоящее время к уборке урожая приступили 203 сельхозпроизводителя в 29 районах региона — 54,7%. Обмолочено 134,2 тысячи га зерновых культур — 8,5% к уборочной площади).

Власти вновь задумались о введении режима ЧС в сельском хозяйстве.

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