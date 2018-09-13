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Назван бизнесмен, который будет продвигать товары Южного Урала в Китае

Экономика

Новым представителем Южно-Уральской торгово-промышленной палаты в Китае стал предприниматель из провинции Хэйлунцзян

Назван бизнесмен, который будет продвигать товары Южного Урала в Китае
Иллюстрация: Mil.ru
Флаги России и Китая

Челябинск, 13 сентября 2018, 05:56 — REGNUM  Новым представителем Южно-Уральской торгово-промышленной (ЮУТПП) в Китае стал Хуан Сэню — китайский бизнесмен из провинции Хэйлунцзян, сообщили в пресс-службе ЮУТПП.

«Представлять ЮУТПП в КНР будет предприниматель провинции Хэйлунцзян Хуан Сэню», — сообщили в пресс-службе.

Кандидатуру Хуана рекомендовала китайская организация — Ассоциация глав городов. 11 сентября его познакомили с активом ЮУТПП и выдали ему доверенность.

Глава палаты Федор Дегтярев пожелал Хуана успехов в решении предстоящих задач, а первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов сказал, что будет реализовано в первую очередь в рамках российско-китайского сотрудничества — это создание банка данных о товарах и услугах Челябинской области, которым смогут пользоваться бизнесмены из Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между промышленниками Челябинской области и бизнесменами провинции Хэйлунцзян связи налажены давно. 11−12 июля в Челябинске прошла международная промышленная конференция, на которую приехали полторы сотни китайских бизнесменов — в основном из Хэйлунцзяна.

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Международная торговля
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