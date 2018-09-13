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На ВЭФ Лавров обсудил с молодежью международный вектор Дальнего Востока

Экономика

Встреча молодежи с Лавровым стала финальным аккордом лектория Молодежной площадки

Владивосток, 13 сентября 2018, 03:50 — REGNUM  Тему международного сотрудничества России на Дальнем Востоке обсудил с молодежью в рамках Восточного экономического форума российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщили в пресс-службе ВЭФ.

Беседа министра с молодежью состоялась в рамках лектория Молодежной площадки, который работал два дня.

«Финальными аккордами лектория 12 сентября стали встреча молодежи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который рассказал об актуальных вопросах международного сотрудничества на Дальнем Востоке, и лекция президента Сбербанка Германа Грефа о технологических трендах и опережающем развитии», — сообщили в ВЭФ.

Напомним, Молодежная площадка открылась 11 сентября. Вопрос международных отношений стал одним из важных тем лектория.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, важным направлением работы форума стало обсуждение тем российско-китайского сотрудничества. На ВЭФ был заключен ряд международных договоренностей.

Так, 12 сентября управляющий директор китайской компании China Railway Dongfang Group Цай Цзэминь оценил важность проектов международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» и рассказал о большой заинтересованности в них китайской стороны.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт ВЭФ: транспортные коридоры в Приморье помогут развитию Китая

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