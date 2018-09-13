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Сбербанк обжалует арест своих украинских активов

Экономика

Банк соблюдает все нормы

Москва, 13 сентября 2018, 02:42 — REGNUM  Обжаловать решение суда Киева об аресте дочерних компаний Сбербанка планируют в кредитной организации, передает РБК.

Комментируя заявление об аресте акций на Украине, в Сбербанке заявили, что организация на территории этой страны работает «в полном соответствии с действующим в стране законодательством и регуляторными нормами». Обязательства перед клиентами Сбербанк выполняет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября на Украине суд арестовал акции дочерних банков Сбербанка и ВТБ. Судебное разбирательство было инициировано рядом компаний, которые связаны с экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве суд арестовал активы «дочек» ВТБ и Сбербанка

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