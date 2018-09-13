Сбербанк обжалует арест своих украинских активов

Москва, , 02:42 — REGNUM Обжаловать решение суда Киева об аресте дочерних компаний Сбербанка планируют в кредитной организации, передает РБК.

Комментируя заявление об аресте акций на Украине, в Сбербанке заявили, что организация на территории этой страны работает «в полном соответствии с действующим в стране законодательством и регуляторными нормами». Обязательства перед клиентами Сбербанк выполняет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября на Украине суд арестовал акции дочерних банков Сбербанка и ВТБ. Судебное разбирательство было инициировано рядом компаний, которые связаны с экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским.

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