За полгода объем издательских услуг в Казахстане превысил $55 млн

Астана, , 00:16 — REGNUM По итогам первой половины 2018 года издания Казахстана оказали услуги на общую сумму 20,7 млрд тенге ($55 млн), что на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 12 сентября сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Основной объем услуг приходится на Алма-Ату — 37,9% и Астану — 27,6%. Наибольший объем приходится на издание газет 40,1%, журналов — 11,6% и книг — 9,7%. К сентябрю учебно-справочная литература подорожала на 6,4%, до 1,3 тыс. тенге ($3,44).

Отметим, в 2018/2019 учебном году по стране произведен закуп более 12 млн учебников для 3-х, 6-х и 8-х классов. Численность учащихся данных классов составляет 906 тыс. человек. По состоянию на сентябрь издательства отгрузили 98,2% учебников.