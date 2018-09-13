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Нефть снова упала ниже $80 за баррель

Экономика

$80,13 за баррель Brent — максимум с мая текущего года

Нефть снова упала ниже $80 за баррель
Иллюстрация: Topwar.ru
Нефть

Нью-Йорк, США, 13 сентября 2018, 00:00 — REGNUM  Нефть марки Brent в ходе торгов достигла отметки в $80,13 за баррель, максимального показателя с мая текущего года, 12 сентября передает агентство Reuters.

Тем не менее, в настоящий момент «нефтяной эталон» несколько потерял в цене — баррель Brent $79,74. Нефть WTI тоже растет — на $1,12 до $70,37 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, толчком для мировых цен на нефть 11 и 12 сентября стали отчеты о снижении экспорта из Ирана и сокращении запасов энергоносителей в США.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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