Цены на угандийский кофе значительно упали

Кампала, , 23:36 — REGNUM Уганда переживает резкий спад цен на кофе, одного из основных экспортных продуктов. По словам главы устойчивого развития Европейского союза Элойс Лоркирса, цены на кофе начали падать в конце августа — начале сентября этого года. Цены на кофе упали на 21 цент по сравнению с прошлым годом. Согласно статистике, составленной управлением по развитию кофе в Уганде (UCDA), в прошлом году цена за килограмм кофе в Уганде составляла 61 цент, в этом году за три недели последние недели цена упала до 40 центов.

Лоркирс также рассказал о том, что управлением по развитию кофе в Уганде был разработан план по развитию рынка кофе. Данный план нацелен на увеличение производственных возможностей, а именно с трех до 20 миллионов мешков кофе в год.

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, в Европу экспортируется большое количество угандийского кофе. В 2017 году доход от продажи кофе в Уганде составил порядка 361 170 700 долларов США.