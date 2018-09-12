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Высокие цены на электричество в Норвегии повлекли за собой инфляцию

Экономика

Рост стоимости электроэнергии стал причиной того, что индекс потребительских цен в августе 2018 года превысил аналогичный прошлогодний показатель на 3,4%

Осло, 12 сентября 2018, 23:27 — REGNUM  За последние 12 месяцев цены на электричество выросли на 37,9%. По сообщению норвежского новостного издания «Nettavisen», стоимость электрической энергии достигла своего максимума за 10 лет и составила около 0,6 доллара США за киловатт-час.

Что же касается цен потребительских товаров, то их рост до недавнего времени был довольно постепенным: в июле индекс цен даже снизился на 0,4%. Но затем августовские перипетии на рынке электроэнергии изменили конъюнктуру цен: они оценке норвежских граждан значительно выросли.

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Зарубежная хроника
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