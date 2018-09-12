Авиакомпания Вьетнама укрепляют сотрудничество в «Аэрофлотом»

Ханой, , 23:39 — REGNUM 11 сентября вьетнамская авиакомпания «Vietnam Airlines» заключила соглашение о сотрудничестве с российской авиакомпанией «Аэрофлот».

С 2019 г. между авиакомпаниями будет действовать соглашение о совместной коммерческой эксплуатации рейсов (код-шеринг) на внутренних направлениях.

По сообщению вьетнамского вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в настоящее время авиакомпания «Vietnam Airlines» готовит к запуску рейс Ханой-Москва, который будет совершаться три раза в неделю. «Аэрофлот» же, запустит девять рейсов Москва-Вьетнам в неделю. Один рейс Москва-Ханой будет совершаться ежедневно, а два рейса в неделю — Москва-Хошимин.