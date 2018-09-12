Четверг, 13 Сентября 2018 года
01:39:56 МСК

Авиакомпания Вьетнама укрепляют сотрудничество в «Аэрофлотом»

Экономика

Вьетнамская авиакомпания «Vietnam Airlines» заключила договор о развитии сотрудничества с российской авиакомпанией «Аэрофлот»

Авиакомпания Вьетнама укрепляют сотрудничество в «Аэрофлотом»
Иллюстрация: Aviatablo.ru
Аэрофлот

Ханой, 12 сентября 2018, 23:39 — REGNUM  11 сентября вьетнамская авиакомпания «Vietnam Airlines» заключила соглашение о сотрудничестве с российской авиакомпанией «Аэрофлот».

С 2019 г. между авиакомпаниями будет действовать соглашение о совместной коммерческой эксплуатации рейсов (код-шеринг) на внутренних направлениях.

По сообщению вьетнамского вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в настоящее время авиакомпания «Vietnam Airlines» готовит к запуску рейс Ханой-Москва, который будет совершаться три раза в неделю. «Аэрофлот» же, запустит девять рейсов Москва-Вьетнам в неделю. Один рейс Москва-Ханой будет совершаться ежедневно, а два рейса в неделю — Москва-Хошимин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить