Власти Вьетнама намерены увеличить конкурентоспособность малых предприятий

Хошемин, Вьетнам, , 01:40 — REGNUM Во вьетнамском городе Хошимине состоялось совещание на уровне местных властей, в рамках которого обсуждался вопрос о необходимости создания благоприятных условий для развития малого бизнеса.

В настоящее время 90% малых предприятий, которые ведут свою деятельность в г. Хошимине, вынуждены конкурировать с крупными иностранными компаниями. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», власти города собрали рабочую группу, которая будет заниматься разработкой мер поддержки малых предприятий с целью увеличения их конкурентоспособности. Согласно статистике, с начала 2017 г. до августа 2018 г. было подано 27 454 заявлений на открытие новых предприятий. Этот показатель превышает предыдущий на 5,5%. В соответствии с дорожной картой, к 2020 г. в г. Хошимине должно функционировать 500 тысяч предприятий, что будет составлять половину от общего числа предприятий по всей стране.

Вновь созданная рабочая группа будет содействовать развитию малого предпринимательства в соответствии с дорожной картой. Члены группы будут искать возможные пути увеличения конкурентоспособности малых национальных предприятий.