Узбекистан предложил Белоруссии внедрить «зеленый коридор»

Ташкент, , 22:25 — REGNUM Узбекистан предложил Белоруссии внедрить упрощенный механизм таможенного оформления для наращивания взаимных поставок продукции, сообщает 12 сентября издание Kun. uz со ссылкой на заместителя председателя правительства республики Нодира Отажонова.

По его словам, «зеленый коридор» в первую очередь необходим для поставки плодоовощной и текстильной продукции. Отажонов добавил, что Узбекистан заинтересован в расширении присутствия предпринимателей из Белоруссии на рынках республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в Ташкенте прошел узбекистанско-белорусский бизнес-форум. Участники мероприятия отметили, что в 2018 году товарооборот между странами увеличился в три раза.

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