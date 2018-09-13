Японская авиакомпания ANA Wings войдет в космический бизнес

Токио, , 01:02 — REGNUM Японская авиакомпания ANA Wings заявила, что начнет разрабатывать технологии создания роботов, которые будут размещены в космосе и будут управляться с Земли.

Как сообщает «Нихон кэйдзай симбун», ведущая экономическая газета Японии, программа под названием Avatar X будет основываться на технологиях виртуальной реальности, чтобы предоставить людям возможность дистанционно исследовать космическое пространство. Авиакомпания ANA Wings планирует создать консорциум частных компаний и предприятий государственного сектора для реализации этой программы. Планируется, что в консорциум войдут Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA, телекоммуникационная медиакорпорация SoftBank, телекоммуникационная компания KDDI Corporation и другие.

Программа будет состоять из двух частей — оператора (пилота) и пульта дистанционного управления (аватара), которые полностью синхронизированы. Тестирование технологий будет проводиться на нижней околоземной орбите в начале 2020-х годов. Если эксперимент с их использованием окажется успешным, подобные технологии будут внедрены на Луне или даже Марсе, чтобы строить, эксплуатировать и обслуживать космические станции.