Южная Корея наращивает импорт американской нефти

Сеул, , 00:17 — REGNUM В последние месяцы объём поставок нефти в Южную Корею из США продолжает увеличиваться, и в ноябре импорт американской сырой нефти может достичь рекорда.

Южнокорейское новостное агентство Yonhap сообщает, что к концу ноября ожидается прибытие 10 танкеров из США, которые доставят в страну 12 млн баррелей нефти. Это больше, чем общий показатель за последние семь месяцев.

Столь резкий рост обусловлен отсутствием поставок из Ирана ввиду санкций. Южная Корея занимает 5 место в мире среди импортеров нефти и до недавнего времени была третьим внешнеторговым партнёром Ирана. Кроме того, ещё одним фактором, влияющим на увеличение импорта нефти из США, является противостояние США и Китая: вместо торговли с китайскими фирмами американские компании ищут новых партнёров в Республике Корея, Японии, Индии и других странах.