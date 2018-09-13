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Южная Корея наращивает импорт американской нефти

Экономика

Из-за санкций против Ирана республика вынуждена менять поставщиков нефти

Южная Корея наращивает импорт американской нефти
Танкер

Сеул, 13 сентября 2018, 00:17 — REGNUM  В последние месяцы объём поставок нефти в Южную Корею из США продолжает увеличиваться, и в ноябре импорт американской сырой нефти может достичь рекорда.

Южнокорейское новостное агентство Yonhap сообщает, что к концу ноября ожидается прибытие 10 танкеров из США, которые доставят в страну 12 млн баррелей нефти. Это больше, чем общий показатель за последние семь месяцев.

Столь резкий рост обусловлен отсутствием поставок из Ирана ввиду санкций. Южная Корея занимает 5 место в мире среди импортеров нефти и до недавнего времени была третьим внешнеторговым партнёром Ирана. Кроме того, ещё одним фактором, влияющим на увеличение импорта нефти из США, является противостояние США и Китая: вместо торговли с китайскими фирмами американские компании ищут новых партнёров в Республике Корея, Японии, Индии и других странах.

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Зарубежная хроника
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