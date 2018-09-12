«ФосАгро» расширит поставки удобрений на Дальний Восток

Владивосток, , 21:45 — REGNUM Входящая в Группу «ФосАгро» сеть поставок минеральных удобрений ООО «ФосАгро-Регион», крупнейшая в стране по объемам продаж на внутренний рынок и мощности единовременного хранения открыла офис во Владивостоке. Об этом было объявлено в ходе Восточного экономического форума — 2018.

Сейчас «ФосАгро-Регион» поставляет удобрения в 67 регионов страны. Группа — лидер в обеспечении минеральными удобрениями отечественных аграриев. Практически треть всех удобрений на российских полях произведена «ФосАгро». География — от самых западных рубежей — Калининграда до самых восточных — Петропавловска-Камчатского.

Продукция компания прекрасно известна как в ключевых аграрных регионах центра страны — Кубани, Ставропольском крае, Воронежской, Калужской, Нижегородской и Тамбовской областях, так и в Приморском и Камчатском краях, Амурской и Сахалинской областях и Еврейской автономной области. Организацией поставок на Дальний Восток занимается ООО «ФосАгро-СевероЗапад» (дочерняя компания ООО «ФосАгро-Регион»).

Существующая система дистрибуции предполагает доставку продукции с предприятий Группы «ФосАгро» в Череповце и Балаково до потребителя железнодорожным транспортом на условиях CPT. Офис во Владивостоке возьмет на себя работу организации поставок и хранения удобрений на региональных складах.

«Открытие представительства на Дальнем Востоке укрепляет позиции «ФосАгро» на приоритетном для нас российском рынке. За последние 5 лет мы инвестировали в развитие производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции и сети дистрибуции свыше 150 млрд рублей», — подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Он также рассказал о планах по расширению сети дистрибуционно-логистических комплексов компании. За 5 лет количество таких центров уже выросло более чем на 30%, а объем реализации удобрений произведенных «ФосАгро» на внутренний рынок удвоился и составил 2,34 млн тонн по итогам 2017 года.

Сергей Пронин, заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу отметил значительные потенциал развития сельского хозяйства Приморья. Он подчеркнул, что одной из причин решения открыть офис во Владивостоке стала «стратегическая ориентация правительства Приморского края на увеличение производства сельхозпродукции в объеме и качестве, которые позволят аграриям края эффективно насытить внутренний рынок и наращивать экспортные поставки».

По его словам, в ближайшие 4−5 лет компания планирует увеличить поставки продукции в регионы Дальнего Востока в полтора раза, до уровня в 80 тысяч тонн в год.

«Сегодня на первый план выходит эффективность сельхозпроизводства, и одна из задач, которую мы будем решать — совместная с аграриями разработка и применение систем минерального питания растений, обеспечивающих наибольший урожай и качество продукции растениеводства. Первым шагом в этом направлении стало соглашение о сотрудничестве между ООО «ФосАгро-Регион» и Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, подписанное на Восточном экономическом форуме с целью создания благоприятных условий для повышения эффективности сельскохозяйственного производства на территории Приморского края», — отметил генеральный директор ООО «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

Он также напомнил, что по итогам прошлого года Приморский край занял третье место в стране по темпам роста сельского хозяйства, а в сегменте растениеводства стал четвертым, показав такие замечательные результаты в непростых почвенно-климатических условиях, требующих системного, продуманного, рационального применения широкого спектра комплексных минеральных удобрений.