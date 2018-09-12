Калужский губернатор обсудил с омбудсменом судьбу жителей военных городков

Калуга, , 21:26 — REGNUM Сегодня, 12 сентября, в рамках рабочей поездки в Калужскую область уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой состоялась ее встреча с губернатором области Анатолием Артамоновым.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, Татьяна Москалькова отметила, что в регионе выстроены конструктивные отношения между органами власти и уполномоченным по правам человека. Это, по ее мнению, способствует эффективному решению многих проблем, возникающих у населения.

В ходе беседы Анатолий Артамонов и Татьяна Москалькова обсудили вопросы соблюдения прав жителей военных городков, находящихся на территории Калужской области. Речь, в частности, шла о возможности приватизации квартир уволенными в запас военнослужащими закрытого военного городка Козельск-5.

По данному вопросу были достигнуты положительные договоренности, определен алгоритм совместных действий. Татьяна Москалькова взяла решение проблемы на особый контроль.

Также рассматривались пути передачи от Министерства обороны РФ в муниципальную собственность объектов жизнеобеспечения в военных городках Наро-Фоминск — 11 и Серпухов-15.