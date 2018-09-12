Более трети предприятий Удмуртии – убыточны

Ижевск, , 20:42 — REGNUM По состоянию на 1 августа доля убыточных предприятий Удмуртии, численность работников которых превышает 15 человек, без учета страховых и банковских организаций составила 36,7%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

Сальдированная прибыль предприятий республики за январь-август составила 58,103 млрд рублей, что на 23,115 млрд рублей или на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Убыток региональных предприятий сложился в объеме 6,737 млрд рублей.

Наиболее значительная доля убыточный предприятий зафиксирована в сфере информатизации и связи — 75%, 72% убыточных предприятий в сфере транспортировки и хранения, доля убыточных предприятий в строительстве, а также в гостиничном бизнесе и сфере общественного питания составила 66,7%. Деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений сделала убыточными 64,3%. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг принесла убыток 63,6% организаций.

Кредиторская задолженность республиканских предприятий достигла 266,472 млрд рублей, из них 14,921 млрд рублей — просроченная задолженность. Максимальный объем кредитов набрали обрабатывающие производства — 151,984 млрд рублей, предприятия, добывающие полезные ископаемые — 53,823 млрд рублей, а также строительные организации Удмуртии — 19,953 млрд рублей.