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Китай укрепляет торгово-экономические связи с АСЕАН

Экономика

И проводит ярмарку по созданию морского маршрута «Пояса и пути»

Пекин, 12 сентября 2018, 19:46 — REGNUM  В городе Наньнин, административном центре Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, открылась 15-я ярмарка Китай-АСЕАН, посвященная совместному строительству морского Шелкового пути XXI века и созданию двустороннего инновационного сообщества КНР со странами-участницами объединения, сообщает 12 сентября Синьхуа.

В ярмарке участвуют более 2,5 тыс. компаний и корпораций, в том числе участников списка журнала «Fortune», включающего 500 ведущих. Мероприятие проходит параллельно с саммитом Китай — АСЕАН, который открылся 12 сентября.

Двусторонний товарооборот участников саммита по данным 2017 года превысил половину триллиона долларов.

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АСЕАН
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