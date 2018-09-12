Коридор «Чехбехар» — «золотая возможность» индийской торговли

Нью-Дели, , 19:29 — REGNUM Во вторник, 11 сентября, в ходе первой трехсторонней встречи в Кабуле Индия, Иран и Афганистан обсудили возможности досрочного завершения проекта транспортного коридора «Чехбехар» — жизненно важной для Индии торговой и транспортной артерии, соединяющей ее с Афганистаном в обход Пакистана.

В официальном пресс-релизе, опубликованном в Нью-Дели, отмечается, что главными темами переговоров стали укрепление экономического сотрудничества, в том числе в развитии транспортного коридора «Чехбехар», расширение сотрудничества в области борьбы с терроризмом, наркотрафиком, а также постоянная поддержка процесса примирения, возглавляемого Афганистаном.

Встреча состоялась всего через несколько дней после того, как Иран объявил, что передает обязанности по обслуживанию и эксплуатации порта Чехбехар Индии.

Индия в настоящее время испытывает сильное давление со стороны Вашингтона, который требует от нее прекращения любых торговых и коммерческих связей с Ираном в связи с возобновлением санкций в отношении Исламской Республики.

Однако Нью-Дели, в свою очередь, обратился к США с просьбой о том, чтобы транспортный коридор «Чехбехар» из санкционного режима исключить, поскольку проект был направлен главным образом на оказание гуманитарной помощи пострадавшим от войны людям Афганистана.

Иранский порт Чехбехар, через который и проходит маршрут, легкодоступен с западного побережья Индии и всё чаще рассматривается как противовес пакистанскому порту Гвадар, который сейчас развивается с участием китайских инвестиций и расположен в 80 километрах от Чехбехара.

Сам Чехбехар состоит из двух отдельных портов: Шахид Калантари и Шахид Бехешти. Первый из пяти этапов строительства Шахид Бехешти завершился в декабре этого года, увеличив мощность порта до 8,5 млн тонн и позволив принимать особо крупные контейнерные суда дедвейтом от 100 до 120 тысяч тонн.

Чехбехар считается воротами, ведущими к «золотым возможностям» для торговли между Индией, Ираном, Афганистаном, а также странами Центральной Азии, в особенности после того, как Пакистан отказал Нью-Дели в транзитном доступе.

Напомним, что в соответствии с соглашением, подписанным Ираном и Индией в мае 2016 года, Индия должна будет оснащать и эксплуатировать два причала порта Чехбехар в первой фазе строительства, покрывая капитальные затраты в размере 85,21 млн долл. и ежегодное возмещение упущенной выгоды в размере 22,95 млн долл. сроком на 10 лет.