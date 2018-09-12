Ситуация со строительством АЭС будет развиваться по медианному сценарию

Москва, , 19:25 — REGNUM Сокращение доли атомной энергии в мировом энергобалансе может привести к тому, что усилия по снижению угрозы глобального потепления могут оказаться неэффективными. К такому выводу пришли авторы доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), посвященного оценке перспектив роли атомной энергетики в мире на период до 2050 года.

Доклад предусматривает два сценария развития. Пессимистичный предполагает, что к 2030 году суммарные установленные атомные мощности во всем мире сократятся более чем на 10% по сравнению с 392 ГВт установленной мощности на конец 2017 года. Оптимистичный сценарий предполагает рост установленной мощности всех мировых АЭС на 30% до 511 ГВт. Сейчас атомная энергетика занимает долю в 5,7% установленной мощности во всем мире. При наихудшем сценарии ее доля может снизиться до 2,8% к 2050 году.

«Проекты по строительству АЭС, которые есть уже сейчас, — это то, с чем придётся иметь дело в ближайшие десятилетия, — заявил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. — С одной стороны, новые проекты в атомной энергетике есть, например АЭС «Аккую», а с другой — есть и планы по закрытию всех АЭС в той же Германии. О снижении доли атомных станций начинает задумываться и Франция. Поэтому ситуация, мне кажется, будет развиваться не по пессимистичному или оптимистичному прогнозу МАГАТЭ, а по некоему медианному сценарию. Нивелировка массового вывода из эксплуатации будет происходить за счёт строительства и интереса к новым объектам (из новых интересантов отметился Узбекистан с двумя блоками по 1200 МВт). Некоторое снижение доли атомной генерации, конечно, возможно, но не такое как по пессимистичному сценарию».

«При принятии решения о составе энергокорзины того или иного государства учитывается безуглеродность топлива для генерации, если государство может себе это позволить, — отметил он. — Доступность углеводородов определяет доступность и других источников энергии. Продавая нефть или газ, можно позволить себе думать и о других видах генерации. И тут надо выбирать — либо ВИЭ, либо другая генерация, которая будет гарантирована, то есть по сути будет базовой генерацией. Возобновляемые источники такую генерацию обеспечить не могут. В тех странах, где АЭС нет, базовая генерация так или иначе связана с углём. Германия после закрытия атомных станций останется как раз с углём в качестве обеспечения базовой нагрузки. И большой вопрос, как она будет решать проблему уменьшения выбросов без атомных станций».