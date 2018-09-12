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Ситуация со строительством АЭС будет развиваться по медианному сценарию

Экономика

Некоторое снижение доли атомной генерации, конечно, возможно, но не такое как по пессимистичному сценарию МАГАТЭ, уверен эксперт

Ситуация со строительством АЭС будет развиваться по медианному сценарию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мирный атом

Москва, 12 сентября 2018, 19:25 — REGNUM  Сокращение доли атомной энергии в мировом энергобалансе может привести к тому, что усилия по снижению угрозы глобального потепления могут оказаться неэффективными. К такому выводу пришли авторы доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), посвященного оценке перспектив роли атомной энергетики в мире на период до 2050 года.

Доклад предусматривает два сценария развития. Пессимистичный предполагает, что к 2030 году суммарные установленные атомные мощности во всем мире сократятся более чем на 10% по сравнению с 392 ГВт установленной мощности на конец 2017 года. Оптимистичный сценарий предполагает рост установленной мощности всех мировых АЭС на 30% до 511 ГВт. Сейчас атомная энергетика занимает долю в 5,7% установленной мощности во всем мире. При наихудшем сценарии ее доля может снизиться до 2,8% к 2050 году.

«Проекты по строительству АЭС, которые есть уже сейчас, это то, с чем придётся иметь дело в ближайшие десятилетия, — заявил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. С одной стороны, новые проекты в атомной энергетике есть, например АЭС «Аккую», а с другой — есть и планы по закрытию всех АЭС в той же Германии. О снижении доли атомных станций начинает задумываться и Франция. Поэтому ситуация, мне кажется, будет развиваться не по пессимистичному или оптимистичному прогнозу МАГАТЭ, а по некоему медианному сценарию. Нивелировка массового вывода из эксплуатации будет происходить за счёт строительства и интереса к новым объектам (из новых интересантов отметился Узбекистан с двумя блоками по 1200 МВт). Некоторое снижение доли атомной генерации, конечно, возможно, но не такое как по пессимистичному сценарию».

«При принятии решения о составе энергокорзины того или иного государства учитывается безуглеродность топлива для генерации, если государство может себе это позволить, — отметил он. — Доступность углеводородов определяет доступность и других источников энергии. Продавая нефть или газ, можно позволить себе думать и о других видах генерации. И тут надо выбирать — либо ВИЭ, либо другая генерация, которая будет гарантирована, то есть по сути будет базовой генерацией. Возобновляемые источники такую генерацию обеспечить не могут. В тех странах, где АЭС нет, базовая генерация так или иначе связана с углём. Германия после закрытия атомных станций останется как раз с углём в качестве обеспечения базовой нагрузки. И большой вопрос, как она будет решать проблему уменьшения выбросов без атомных станций».

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Атомная энергетика
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