Специалисты АБР помогут Узбекистану трансформировать АО «Узбекнефтегаз»

Ташкент, , 19:31 — REGNUM Представители Азиатского банка развития (АБР) и АО «Узбекнфтегаза» обсудили оказание технического содействия для корпоративной трансформации узбекистанской компании, сообщает 12 сентября UzReport.

Для реализации проекта планируется привлечь консультантов АБР, которые проведут необходимые исследования и анализ деятельность национальной нефтегазовой компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне представитель АБР Такео Кониши в Узбекистане заявил, что банк выделит республике два кредита общей стоимостью $300 млн для реформирования государственных предприятий.

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