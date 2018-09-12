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Специалисты АБР помогут Узбекистану трансформировать АО «Узбекнефтегаз»

Экономика

Специалисты Азиатского банка развития проведут сравнительный анализ АО «Узбекнефтегаза» и разработают предложения для реформирования организации

Специалисты АБР помогут Узбекистану трансформировать АО «Узбекнефтегаз»
Eugene Alvin Villar
Азиатский банк развития

Ташкент, 12 сентября 2018, 19:31 — REGNUM  Представители Азиатского банка развития (АБР) и АО «Узбекнфтегаза» обсудили оказание технического содействия для корпоративной трансформации узбекистанской компании, сообщает 12 сентября UzReport.

Для реализации проекта планируется привлечь консультантов АБР, которые проведут необходимые исследования и анализ деятельность национальной нефтегазовой компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне представитель АБР Такео Кониши в Узбекистане заявил, что банк выделит республике два кредита общей стоимостью $300 млн для реформирования государственных предприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: АБР выделит Узбекистану кредит в $300 млн на реформу госпредприятий

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Экономика Узбекистана
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