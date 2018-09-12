Росатом создаст единую информационную систему учета опасных отходов

Владивосток, , 19:15 — REGNUM В ходе Восточного экономического форума генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев представил проект по переработке отходов первого и второго класса опасности. Ранее Минприроды предложило сделать Росатом федеральным оператором по обращению с промышленными отходами первого и второго класса.

В ходе сессии «Национальный проект «Экология»: приоритеты государства, возможности для бизнеса» Лихачёв рассказал о том, что к 2024 году госкорпорации предстоит создать как минимум семь крупных комплексов по переработке промышленных отходов первого и второго класса опасности. Четыре таких комплекса планируется создать на базе предприятий, которые ранее занимались ликвидацией химоружия. За предприятиями-производителями отходов останется право на создание собственных необходимых компетенций, чтобы гарантировать государству полную утилизацию отходов у себя, сообщил гендиректор госкорпорации.

К 2020 году планируется создать единую информационную систему учета опасных отходов.

Ожидаемая стоимость проекта — 36 млрд рублей, 48% из них составят средства государства, а 52% — средства Росатома и сторонних инвесторов, которых планируется привлечь.

«На сегодняшний день программа-минимум просчитана в соответствии с консолидированным инвестиционным бюджетом госкорпорации. Но, мне кажется, нам на каждой площадке придется привлекать партнеров — это могут быть региональные предприятия, это могут быть наши национальные компании», — сообщил Алексей Лихачев.

По словам главы Росатома, для проекта уже разработан финансовый план, этапы его реализации обсуждены с правительством и Минприроды. Осталось принять соответствующий закон.

«Накопленные объемы опасных отходов на территории нашей страны достигают коло 180 млн тонн, — рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов. — Они рассредоточены географически, не везде обеспечивается их надлежащее хранение, не говоря уже о переработке. А, учитывая, что это не просто мусор, а отходы, представляющие опасность, можно без преувеличения сказать, что это очень тяжелое бремя для окружающей среды, которое нельзя оставлять на последующие поколения».

«На правительство президентом была возложена задача по созданию современной инфраструктуры для безопасного обращения с отходами первого и второго классов опасности, — отметил он. — Это государственная задача, и вполне логично поручить ее выполнение государственной компании. На мой взгляд, именно Росатом был выбран потому, что у него есть аналогичный опыт создания системы обращения с радиоактивными отходами в масштабе всей страны. Речь идет об отходах, которые образует не только сама атомная промышленность, но и которые остались от реализации советского атомного проекта, а также образуются в ходе деятельности предприятий в других отраслях. Например, была серьезная проблема с утилизацией атомных подводных лодок. Они хранились в ненадлежащем состоянии, нанося непоправимый вред окружающей среде. В госкорпорации разработали необходимые мероприятия, технологии, так что из 205 подлодок утилизировано уже 198, и наша страна уже делится своим опытом в этой области со специалистами из-за рубежа. Росатом создал Национального оператора по обращению с РАО, успешно реализовал первую федеральную программу по обеспечению ядерной и радиационной безопасности».

«В области обращения с опасными отходами перед ним будет стоять задача по созданию аналогичной единой государственной системы. Предстоит создать информационную систему, которая позволит учесть и провести инвентаризацию всех накопленных в стране объемов опасных отходов, чтобы понимать масштаб работы. Эта система должна быть прозрачна и контролируема. Кроме того, будут разработаны комплексы по переработке. Считаю логичным использовать объекты, которые ранее были созданы для утилизации химического оружия. Во-первых, они уже обеспечены необходимыми защитными барьерами, во-вторых, работающие на них специалисты после выполнения задач, связанных с химоружием, не останутся без работы», — уверен Черкасов.