Борьба с мусором: Москва добавит Челябинской области 113 млн рублей

Челябинск, , 18:47 — REGNUM Челябинская область получит из федерального бюджета дополнительно 113 млн рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Средства поступят в 2019 году и будут направлены на создание новых объектов обращения с твердыми бытовыми отходами. Аналогичную сумму регион привлёк и в 2018 году. Эти средства уже пошли по назначению. К ним добавились 26 млн, выделенных из бюджета области.

Как отметил глава областного минприроды Сергей Лихачёв, в 2018 году на эти средства начали строить два комплекса по переработке мусора, каждый мощностью 90 тыс. тонн в год. Плюс к этому в Карабаше строят комплекс, мощность которого составит 33 тыс. тонн, а в Снежинске — на 10 тыс. тонн в год.

В 2019 году на выделенные из федерального бюджета деньги будут строить комплексы в Усть-Катаве и Аше. Также предстоит создать установку для утилизации отходов, которые остаются после выборки вторичного сырья. В планах также значится открытие дополнительных мусороперегрузочных станций.

Напомним, ранее на уровне региона была утверждена новая схема обращения с отходами. Она предусматривает создание в области сети мусороперерабатывающих комплексов. Один из них, напомним, будет возведён в районе села Чишма. Туда предстоит свозить отходы из Челябинска, которые сейчас направляют на три полигона.