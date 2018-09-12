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Долг жителей Дагестана за капремонт превысил 116 млн рублей

Экономика

Общая собираемость по республике не превышает 30%

Долг жителей Дагестана за капремонт превысил 116 млн рублей
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Махачкала, 12 сентября 2018, 18:41 — REGNUM  Фонд капремонта в Дагестане взыскивает через суд с жильцов многоквартирных домов 116 млн рублей. В суды направлено более 8000 судебных материалов. Однако общая сумма накопленной задолженности по ежемесячным взносам еще больше — до конца 2018 года, по данным фонда, будет подано более 25 тыс. материалов в суд для взыскания задолженности на общую сумму более 440 млн рублей.

Наибольшую сумму долга накопили жители многоквартирных домов в Махачкале и Каспийске. По этим городам фонд капремонта направил в суд 5592 и 1583 судебных материалов.

Общий процент собираемости взносов в Дагестане, по данным руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов республики Магомеда Алиева, составляет порядка 25−30%. С начала 2018 года удалось взыскать по суду более 7 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, двумя годами ранее ситуация со взносами за капремонт в Дагестане была еще хуже. В республике собирали не более 17% от запланированных средств.

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Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов
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