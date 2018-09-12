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Предприниматели Казахстана и Турции подписали соглашения на сумму $1,7 млрд

Экономика

Среди документов – соглашение о строительстве завода по производству кальцированной соды стоимостью $270 млн

Астана, 12 сентября 2018, 19:02 — REGNUM  В рамках казахстанско-турецкого инвестиционного форума подписано 22 двусторонних коммерческих документа на сумму $1,7 млрд, сообщили 12 сентября в пресс-службе национальной компании Kazakh Invest.

Среди документов — соглашение о строительстве завода по производству кальцированной соды стоимостью $270 млн. Производство позволит создать 350 рабочих мест.

В рамках бизнес-форума состоялось подписание меморандума о сопровождении проекта нового финансового, социального и бизнес-центра стоимостью $300 млн.

Напомним, в 2018 году в экономику Казахстана привлечены иностранные инвестиции для реализации 70 новых проектов на сумму $6,1 млрд. В рамках 46-и проектов инвесторы приняли решение о выделении средств в размере $15,8 млрд.

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Экономика Казахстана
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