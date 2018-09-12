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Еврокомиссия хочет отказаться от доллара в международных расчетах

Экономика

«Абсурдно, что Европа платит до 80% своих счетов за импорт энергии в долларах США»

Еврокомиссия хочет отказаться от доллара в международных расчетах
Виктор Дюбрейль. Бочки с деньгами. 1897

Брюссель, 12 сентября 2018, 18:25 — REGNUM  Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал страны ЕС отказаться от международных и внутренних расчетов в долларах США, 12 сентября передает агентство Associated Press.

«Абсурдно, что Европа платит до 80% своих счетов за импорт энергии — 300 миллиардов евро в год — в долларах США, когда только около 2% нашего импорта энергии поступает из Соединенных Штатов. Это абсурдно и смешно, что европейские компании покупают европейские самолеты в долларах вместо евро. Это должно измениться», — заявил Юнкер.

Глава Еврокомиссии пообещал «представить инициативы по укреплению международной роли евро» к концу 2018 года.

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Экономика Евросоюза
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