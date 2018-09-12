Еврокомиссия хочет отказаться от доллара в международных расчетах

Брюссель, , 18:25 — REGNUM Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал страны ЕС отказаться от международных и внутренних расчетов в долларах США, 12 сентября передает агентство Associated Press.

«Абсурдно, что Европа платит до 80% своих счетов за импорт энергии — 300 миллиардов евро в год — в долларах США, когда только около 2% нашего импорта энергии поступает из Соединенных Штатов. Это абсурдно и смешно, что европейские компании покупают европейские самолеты в долларах вместо евро. Это должно измениться», — заявил Юнкер.

Глава Еврокомиссии пообещал «представить инициативы по укреплению международной роли евро» к концу 2018 года.

Читайте также: Конец доллару: ЕС ищет альтернативу финансовой мощи США — Foreign Policy