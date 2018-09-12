Среда, 12 Сентября 2018 года
18:48:06 МСК

Казахи могут поставлять костромичам мясо и макароны

Экономика

А Кострома — ювелирные изделия и продукцию лесопромышленного комплекса

Казахи могут поставлять костромичам мясо и макароны

Кострома, 12 сентября 2018, 17:54 — REGNUM  Костромская и Западно-Казахстанская область подписали соглашение о сотрудничестве между палатами предпринимателей, сообщает новостной портал «Мой город».

Соглашение подписали исполняющий обязанности директора палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области Марат Нургуатов и президент союза «Торгово-промышленной палаты» Костромской области Валентин Орлов.

Костромская область заявила о готовности поставлять казахам продукцию лесопромышленного комплекса, ювелирные изделия, продукцию машиностроения, химического и текстильного производства.

Как сообщает новостной портал, предприниматели Западно-Казахстанской области отметили, что могут «покрыть потребности Костромской области в сфере мяса крупного рогатого скота, полиэтиленовых труб, кондитерских и колбасных изделий, безалкогольной продукции, макарон, ПВХ профилей, трансформаторов».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить