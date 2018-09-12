Среда, 12 Сентября 2018 года
18:48:22 МСК

Экс-чиновник новгородского правительства ответит в суде за долгострой

Экономика

Владимир Петров признал вину в превышении должностных полномочий

Экс-чиновник новгородского правительства ответит в суде за долгострой
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Закон

Великий Новгород, 12 сентября 2018, 17:45 — REGNUM  В Великом Новгороде бывший руководитель департамента строительства и дорожного хозяйства Новгородской области Владимир Петров обвиняется в превышении должностных полномочий по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, бывший чиновник признал вину в совершении преступления полностью, уголовное дело будет направлено в Новгородский районный суд.

Поводом для уголовного преследования Петрова стало строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в городе Окуловка Новгородский области стоимостью более 128 млн рублей. Этот физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) должны были ввести в эксплуатацию до 25 февраля 2016 года. Государственный контракт на строительство был заключён в сентябре 2013 года с ООО «Рекондор». Однако в ноябре 2015 года к контракту было заключено дополнительное соглашение, предусматривающее незаконное авансирование ООО «Рекондор», которое в свою очередь заключило договор уступки прав требования с субподрядной организацией ООО «Мастер», в связи с чем аванс в размере 20 млн рублей был перечислен на счёт последней.

Следствие выяснило, что работы на сумму более 5,7 млн рублей ни одной из организаций — ни ООО «Рекондор», ни ООО «Мастер» — выполнены не были. Бюджет региона понёс ущерб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФОК в Окуловке открыли только в марте 2018 года, его строили в итоге восемь лет. Стоимость объекта превысила 148 млн рублей.

Читайте также: Новые новгородские власти «весь прошлый год достраивали недострои»

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородский спортивный долгострой обернулся уголовным делом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Долгострои
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить