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ЦБ понизил официальный курс евро на 75 копеек, доллара — на 40 копеек

Экономика

Стоимость бивалютной корзины снизилась на 55,63 копейки

Москва, 12 сентября 2018, 17:39 — REGNUM  Банк России повысил официальный курс евро на четверг, 13 сентября, до 80,65 рубля, курс доллара — до 69,57 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, по сравнению с показателем на сегодня курс евро понижен на 74,5 копейки, курс доллара — на 40 копеек.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная исходя из официальных курсов, снизилась на 55,63 копейки — до 74,56 рубля.

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