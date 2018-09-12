Более 250 млн рублей должны вернуть жителям Алма-Аты поставщики отопления

Алма-Ата, Казахстан, , 17:37 — REGNUM Многочисленные обращения горожан на необоснованные начисления за коммунальные услуги стали основанием для проверки, по итогам которой антимонопольный департамент Алма-Аты обязал «Алматинские теплосети» вернуть потребителям 1,5 миллиарда тенге (1 рубль = 5,43 тенге).

Нарушения были допущены сотрудниками компании при внесении показаний приборов учета горячей воды. Были установлены случаи потери архивных данных, внесения неверных показаний и несвоевременного внесения данных. В итоге суммы, выплаченные владельцами приборов учета, практически не отличались от тех сумм, которые должны были быть выплачены по общегородскому тарифу теми, у кого приборов учета не было.

Первая инстанция суда, рассмотрев материалы административного дела, требования антимонопольного департамента Алма-Аты поддержала.

Также будут пересчитаны и счета, выставленные за теплоснабжение. Фактическая температура воздуха в отопительный период 2017—2018 годы была выше предусмотренных действующими СНиПами.

«Возврат за 1 квадратный метр составил 60,71 тенге для многоэтажных домов и 57,81 тенге для ветхих и аварийных домов. Общая сумма перерасчета по Алма-Ате составила 376 миллионов тенге. Напоминаем, что в текущем году тарифы на коммунальные услуги (газ, электроэнергия, вода и канализация) не менялись. Роста тарифов до конца года для населения не прогнозируется», — пояснили в департаменте.