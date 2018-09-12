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Уолл-стрит: Dow Jones растет благодаря нефтяникам

Экономика

В то же время «высокотехнологичный» Nasdaq падает

Уолл-стрит: Dow Jones растет благодаря нефтяникам
Ножницы роста и падения

Нью-Йорк, США, 12 сентября 2018, 17:44 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США начали торги разнонаправленно — рост акций нефтяных компаний толкает вверх Dow Jones, в то же время «высокотехнологичный» Nasdaq падает, 12 сентября передает агентство Reuters.

С открытия торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 18,01 пункта (0,07%), до 25 989,07 пункта. Индекс S&P 500 открылся на 0,40 пункта (0,01%) выше, на уровне 2888,29 пункта. Индекс Nasdaq упал на 13,60 пункта (0,17%), до 7958,87 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 и 12 сентября принесли хорошие новости «нефтяникам» — нефть марки Brent серьезно выросла в цене и вплотную подобралась к $80.

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