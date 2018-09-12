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ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России

Экономика

Прогноз по мировому спросу на нефть в 2018-2019 годах понижен

Москва, 12 сентября 2018, 17:25 — REGNUM  Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) повысила свой прогноз по объёмам добычи нефти в России в третьем квартале 2018 года на 165 тысяч баррелей в сутки — до 11,3 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в опубликованном 12 сентября новом ежемесячном докладе организации.

При этом ОПЕК сохранила на прежнем уровне прогноз по добыче нефти в России в целом за 2018 год на уровне 11,15 млн баррелей в сутки, в 2019 году — на уровне 11,17 млн баррелей в сутки.

Прогноз организации по росту мирового спроса на нефть в 2018 годах понижен на 20 тысяч баррелей в сутки — до 98,92 млн баррелей. Прогноз на 2019 год понижен на 30 тысяч баррелей — до 100,23 млн баррелей в сутки.

Как говорится в докладе, понижение прогноза по мировому спросу обсуловлено менее оптимистичными, чем месяцем ранее, прогнозами по экономическим показателям в странах Латинской Америки и Ближнего Востока.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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