ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России

Москва, , 17:25 — REGNUM Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) повысила свой прогноз по объёмам добычи нефти в России в третьем квартале 2018 года на 165 тысяч баррелей в сутки — до 11,3 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в опубликованном 12 сентября новом ежемесячном докладе организации.

При этом ОПЕК сохранила на прежнем уровне прогноз по добыче нефти в России в целом за 2018 год на уровне 11,15 млн баррелей в сутки, в 2019 году — на уровне 11,17 млн баррелей в сутки.

Прогноз организации по росту мирового спроса на нефть в 2018 годах понижен на 20 тысяч баррелей в сутки — до 98,92 млн баррелей. Прогноз на 2019 год понижен на 30 тысяч баррелей — до 100,23 млн баррелей в сутки.

Как говорится в докладе, понижение прогноза по мировому спросу обсуловлено менее оптимистичными, чем месяцем ранее, прогнозами по экономическим показателям в странах Латинской Америки и Ближнего Востока.