«Аэропорт Чебоксары» будет контролировать маршрутки

Чебоксары, , 17:17 — REGNUM Казённое предприятие «Аэропорт Чебоксары» будет заниматься частным наземным транспортом — контролировать частных пассажирских перевозчиков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 12 сентября, на заседании регионального правительства заявил глава минтранса Чувашии Владимир Иванов.

В ходе обсуждения назначения руководителей бюджетных организаций и предприятий республики Михаил Игнатьев поинтересовался, что министерство транспорта планирует делать в отношении казённого «Аэропорта Чебоксары». Предприятие создано в 2010 году.

«Дальше будем сохранять? Есть в этом целесообразность?» — спросил глава Чувашии.

«На данный момент предприятие выполняет свою функцию, на нём полностью лежат арендные отношения, то есть отказаться от предприятия мы не можем по той причине, что арендные отношения заключены с Росимуществом…

Мы предполагаем изменить целевой характер деятельности предприятия: наделить полномочиями по контролю за движением пассажирских транспортных средств на территории Чувашской Республики для контроля за частными перевозчиками», — сказал министр транспорта Владимир Иванов, заверив, что «работу сейчас проводим».

Михаил Игнатьев поручил ускорить эту работу, так как штатные сотрудники в переходный период продолжают получать зарплату, хотя работы для них мало.

«Пока нагрузки нет. Мы сейчас отрабатываем, чтобы они работали по внедрению системы центра организации движения», — сообщил Владимир Иванов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ГУП «Чувашавтотранс» минтранса республики ушёл летом 2018 года с рынка пассажирских перевозок. Маршруты предприятия отданы временным частным перевозчикам.

Читайте также: Мэрия района выиграла дело о возобновлении перевозок «Чувашавтотранса»

А также: Суд запретил продавать главное здание «Чувашавтотранса»

По данным минтранса Чувашии, аэропортом Чебоксар в 2017 году обслужено более 251 тыс. пассажиров (в 2016 году — 168 тыс. пассажиров). Аэропортовый комплекс рассчитан на обслуживание 300 тыс. пассажиров в год и включает одну взлетно-посадочную полосу, которая принимает воздушные судна I класса (75 тонн и больше). Ранее власти заявляли, что реконструкция аэропорта начнётся в конце 2018 года.

Напомним, аэропорт Чебоксар перешёл под управление созданного в 2015 году ООО «Международный Аэропорт Чебоксары» (ООО «МАЧ»). Согласно ЕГРЮЛ, учредителем является общество «Аэрофьюэлз Групп», уставной капитал — 100 тыс. рублей, основной вид деятельности — аэропортовый. Данная компания, согласно ЕГРЮЛ, зарегистрирована в Москве, его учредителями выступают Александр Спиридонов и Владимир Спиридонов, основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.