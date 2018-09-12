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Нефть марки Brent закрепилась на $79,5 за баррель

Экономика

Нефть марки WTI выросла до $70,16 за баррель

Лондон, 12 сентября 2018, 17:31 — REGNUM  Мировые цены на нефть в ходе торгов 12 сентября продолжили уверенный рост, 12 сентября передает агентство Reuters.

В ходе торгов нефть марки Brent достигла пика в $79,66 и закрепилась на отметке $79,47 за баррель. Нефть марки WTI выросла на 91 цент до $70,16 за баррель.

Мощным толчком для роста нефтяных цен стал отчет Американского института нефти (API) о снижении запасов энергоносителей в США. Также на рынок продолжает действовать снижение экспорта из Ирана.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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