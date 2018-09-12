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Авторынок Краснодара переедет на новое место до конца сентября

Экономика

Площадку выделил муниципалитет

Краснодар, 12 сентября 2018, 17:10 — REGNUM  Авторынок Краснодара уже до конца сентября переедет на новую площадку — на улицу Заводскую, 9, на территорию кирпичного завода. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба администрации города. Дата открытия авторынка на новом месте — 18 сентября.

«Перенос авторынка из ставшей фактически центральной части города давно назрел. В условиях плотности трафика на городских улицах это была дополнительная нагрузка. Сейчас есть подходящая территория для переформатирования и переноса рынка», — заявил глава города Евгений Первышов.

Как обещают власти, после переезда авторынка стоимость машиноместа на новой территории авторынка станет ниже. Территория, которая освободиться после переезда авторынка, будет использована для нужд города и горожан.

Отметим, что переезд авторынка был анонсирован властями Краснодара в начале этого года. Причиной решения называли, в частности, транспортные проблемы в этом районе и низкую экономическую эффективность старой площадки, на которой рынок проработал около 20 лет.

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Городское благоустройство
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