Первый поезд из Великого Новгорода в Нижний отправится 10 декабря

Великий Новгород, , 17:07 — REGNUM Первый поезд №41/42 из Великого Новгорода в Нижний Новгород отправится 10 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

«В первый рейс отправится современный, комфортабельный поезд, состоящий из 15 вагонов. Продажа билетов уже открыта», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Станислав Шульцев.

Поезд будет ночным, расстояние между городами он будет преодолевать за 12 часов 39 минут: отправление из Великого Новгорода 10 декабря в 21:20, прибытие в Нижний — 11 декабря в 9:59.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поезд будет следовать через Москву и Владимир, связав туристические маршруты «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья».

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