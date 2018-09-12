Расходы бюджета США растут значительно быстрее доходов

Вашингтон, , 17:24 — REGNUM Дефицит федерального бюджета США составил $895 млрд за первые 11 месяцев 2018 финансового года, что на $222 млрд больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такую оценку приводит в своем обзоре управление Конгресса США по бюджету, данные размещены на официальной сайте ведомства.

Несмотря на то, что доходы зафиксированы на 1% выше, чем в прошлом году, расходы выросли примерно на 7%. Как и в прошлом году, на расходы повлияли изменения в сроках некоторых выплат, которые в противном случае должны были быть произведены в выходные или праздничные дни. Если бы не эти сдвиги, увеличение дефицита было бы не таким: дефицит за 11-месячный период превысил бы прошлогодний на $154 млрд.

В части роста доходов на 1% отмечается, что выручка составила $2985 млрд за первые 11 месяцев 2018 финансового года — по оценкам управления, на $19 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, выросли на $105 млрд налоги на доходы физических лиц и социальное страхование (+4%); суммы, удержанные из зарплаты работников, выросли на 32 млрд (+1%); на 80 млрд (+16%) выросли не удержанные выплаты налогов на доходы и заработную плату, большая часть этого прироста пришлась на апрель, когда налогоплательщики произвели окончательные выплаты налогов за 2017 год.

Что касается 7% роста расходов, по оценкам ведомства, составивших за первые 11 месяцев 2018 финансового года $3880 млрд (на $240 млрд больше, чем в прошлом году), то наибольший рост расходов был отмечен в социальной сфере (пособия, здравоохранение — в общей сложности $74 млрд или 13%); расходы на чистые проценты по государственному долгу увеличились на $55 млрд (+19%), отчасти из-за более высоких темпов инфляции; расходы на военные программы министерства обороны выросли на $33 млрд (+6%), а расходы министерства внутренней безопасности — на $21 млрд (+48%) — главным образом из-за мероприятий, связанных с оказанием помощи в случае стихийных бедствий.

На своем сайте управление Конгресса США по бюджету подчеркивает свою внепартийность и беспристрастность, утверждает, что нанимает своих сотрудников исключительно на основе профессиональной компетентности без учета политической принадлежности, и акцентирует, что не выносит рекомендаций по вопросам политики.