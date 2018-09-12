Рост цен на пиво ожидается зимой из-за жаркого лета в Европе

Лондон, , 16:58 — REGNUM Эксперты ожидают роста цен на пиво к началу 2019 года из-за аномальной жары в Европе минувшим летом, которая привела к дефициту ингредиентов для изготовления напитка, передаёт The Guardian.

Издание ссылается на прогноз аналитиков инвестиционного банка Berenberg, которые считают, что пиво может подорожать, в частности, из-за неурожая ячменя, на который приходится пятая часть всех расходов пивоварен.

Из-за жаркой погоды достаточно слабым в этом году оказался и урожай хмеля, выросли цены и на прочие пивные ингредиенты. Кроме этого, растут расходы пивоварен на электроэнергию, а также алюминий, используемый для изготовления тары.

По оценкам экспертов, все эти факторы могут привести к подорожанию пива приблизительно на 16% уже в ближайшие месяцы.

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