Среда, 12 Сентября 2018 года
18:54:14 МСК

Рост цен на пиво ожидается зимой из-за жаркого лета в Европе

Экономика

Аномальная жара привела к снижению урожая хмеля и ячменя в европейских странах

Рост цен на пиво ожидается зимой из-за жаркого лета в Европе
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Пивная кружка

Лондон, 12 сентября 2018, 16:58 — REGNUM  Эксперты ожидают роста цен на пиво к началу 2019 года из-за аномальной жары в Европе минувшим летом, которая привела к дефициту ингредиентов для изготовления напитка, передаёт The Guardian.

Издание ссылается на прогноз аналитиков инвестиционного банка Berenberg, которые считают, что пиво может подорожать, в частности, из-за неурожая ячменя, на который приходится пятая часть всех расходов пивоварен.

Из-за жаркой погоды достаточно слабым в этом году оказался и урожай хмеля, выросли цены и на прочие пивные ингредиенты. Кроме этого, растут расходы пивоварен на электроэнергию, а также алюминий, используемый для изготовления тары.

По оценкам экспертов, все эти факторы могут привести к подорожанию пива приблизительно на 16% уже в ближайшие месяцы.

Читайте также: В России предложили ввести минимальную цену на пиво

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пиво: регулирование продажи, употребления и рекламы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить