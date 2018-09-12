На реализацию предложений Путина в ПФР уйдёт дополнительно 0,5 трлн рублей

Москва, , 16:57 — REGNUM В проекте федерального бюджета на 2019−2021 годы уже заложены средства на реализацию предложений президента РФ Владимира Путина по доработке законопроекта о совершенствовании пенсионной системы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Так, по его словам, предложения президента по доработке законопроекта об изменении параметров пенсионной системы вызывали несколько опасений. Так, например, поправки президента требуют серьёзных денежных средств, эксперты опасались, что средства на реализацию будут взяты за счет урезания финансирования национальных проектов.

«Бюджетные корректировки, которые сегодня утверждены, показывают, что 8 трлн рублей на национальные проекты сохраняются и денежные средства и финансы, которые выделяются на реализацию инициативы президента, это абсолютно самостоятельные средства», — заявил Макаров.

Другое опасение, по его словам, было связано с тем, что размер, на который может быть увеличена пенсия, будет снижен из-за инициатив президента.

«Никакого снижения по сравнению с предполагавшимся увеличением пенсий также не будет, все эти средства безусловно полностью обеспечиваются», — отметил Макаров.

Все эти вопросы депутаты будут рассматривать уже после внесения проекта федерального бюджета в Госдуму после 1 октября.

«Главный вывод, который хотелось бы сделать сегодня, мы прекрасно помним, что за счёт изменения пенсионного законодательства государство хотело пополнить федеральный бюджет. Из федерального бюджета дополнительно в Пенсионный фонд будет выделено более 0,5 трлн рублей для реализации тех вопросов, о которых говорил президент. То есть все средства, которые будут получены под реализацию этого законопроекта, не просто остаются в ПФР, а идут именно на увеличение размера пенсий», — отметил Макаров.