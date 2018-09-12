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На Украине арестовали акции украинских ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка

Экономика

По иску Коломойского

Киев, 12 сентября 2018, 16:42 — REGNUM  Апелляционный суд Киева наложил арест на акции дочерних структур российских банков на Украине с государственным участием. Об этом сегодня, 12 сентября, пишут «Известия».

Под арест попали акции украинских дочерних структур таких российских банков, как ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Решение об аресте апелляционный суд Киева вынес 5 сентября.

Уточняется, что аресты были наложены по ходатайству компании украинского олигарха Игоря Коломойского и его партнёров. Они пытаются взыскать с России в лице российского Министерства юстиции компенсации за недвижимое имущество, потерянное ими в результате воссоединения Крыма с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по результатам референдума о самоопределении, тем не менее на Украине власти продолжают считать Крым своей территорией.

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