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В 2018 году Узбекистан нарастил импорт сахара в 2 713 раз

Экономика

Рост импорта сахара связан с отменой таможенных пошлин

Ташкент, 12 сентября 2018, 16:55 — REGNUM  За восемь месяцев 2018 года Узбекистан импортировал сахар на сумму $244 млн, что в 2 713 раз больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 12 сентября издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на данные Госкомстата.

Рост импорта сахара связан с отменой таможенных пошлин на его ввоз в республику. Данная мера позволила удовлетворить внутренний спрос на этот товар, а также снизить его розничную стоимость. Подушевое потребление сахара в Узбекистане составляет 15−16 кг/год.

Напомним, в июле 2018 года АКБ SAVDOGAR купил 130 млн акций ООО Angren Shakar. Размер приобретенных акций составил 20% от уставного капитала.

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Экономика Узбекистана
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