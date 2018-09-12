Инфляция в России сохраняется на нулевом уровне

Москва, , 16:32 — REGNUM Инфляция в России за период с 4 по 10 сентября, как и неделей ранее, составила 0%. Такие данные приводит 12 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Сообщается, что с начала сентября потребительские цены в среднем остались неизменными, за период с начала года — выросли на 2,3%.

По оценке Росстата, за неделю цены на куриные яйца выросли на 2,6%, пшено — на 1,6%, свинину — на 0,7%, баранину, колбасы, сосиски, сардельки, сметану, творог, стерилизованное молоко, маргарин, сахар, вермишель — на 0,2−0,3%.

Одновременно с этим гречневая крупа подешевела на 0,3%, мороженая рыба — на 0,2%, пастеризованное молоко — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,9%, в том числе морковь подешевела на 7,3%, картофель — на 5,2%, лук — на 3,5%, яблоки — на 3,4%. В то же время огурцы подорожали на 0,3%, помидоры — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин, по сообщению Росстата, «практически не изменились», цены на дизельное топливо увеличились на 0,1%.

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