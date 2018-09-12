ВЭФ-2018: Киберпреступность создает риски для экономики

Владивосток, , 16:34 — REGNUM Вход большой экономики в цифровую область должен быть «проторен» не только законодательством, но и созданием моделей безопасности, заявила руководитель рабочей группы Госдумы по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко на сессии «Цифровизация экономики: возможности и перспективы для Дальнего Востока» Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В настоящее время ни в одной стране мира мы не можем обеспечить безопасность участников смарт-контактов. В рамках рабочей группы при сильнейшей поддержке РСПП мы продвигаемся к выстроению судебной защиты инвесторов», — заявила она.

Проблему безопасности отметил и гендиректор компании Bitfury Russia Дмитрий Уфаев, заявивший, что технология блокчейна может внести элемент доверия в цифровую экономику.

«Мы вообще считаем, что сейчас основная проблема связана с тем, что в мире отсутствует доверие и наш мир сломан. Например, государство не доверяет гражданам, граждане не доверяют государству… Все стараются защититься от мошенничества. А технология блокчейн как раз была создана для того, чтобы это доверие создать», — заявил он.

Также о необходимости надежной защиты для продуктов цифровой экономики заявил зампредседателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов. По его словам, киберпреступность в настоящее время находится «на шаг впереди».

С другой стороны, спикеры предостерегли от излишнего вмешательства в урегулирование вопросов цифровой экономики, так как это также может создать дополнительные риски. Так, например, адвокат Джулия Чарлтон заявила, что дополнительные характеристики, надстраиваемые над криптовалютой, могут создать риски для бизнеса, а следовательно — угрозу для экономики.

Дмитрий Уфаев подчеркнул:

«Большая необходимость состоит в правовом регулировании всего, что связано с блокчейном, с криптовалютами и с майнингом… Многие термины перемешиваются, и люди, которые формируют законодательные проекты, не особо в этом разбираются».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе секции «Цифровизация экономики: возможности и перспективы для Дальнего Востока» Восточного экономического форума — 2018 спикеры назвали основные проблемы цифровой экономики в России и в мире. По их мнению, главными проблемами являются кибербезопасность, отсутствие нормативно-правовой базы, а также неготовность бизнеса. При этом, как отметил ряд экспертов, бизнесу нужно помочь понять, «чего он хочет».

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