С начала года экспорт товаров из Киргизии в страны ЕАЭС вырос на 10,4%

Бишкек, , 16:11 — REGNUM Внешнеторговый оборот Киргизии в январе — июле 2018 года достиг $3,8 млрд (265,9 млрд рублей), что на 14% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Такие данные приводит национальный статистический комитет.

При этом экспорт киргизстанской продукции снизился на 1,6%, а импорт зарубежных товаров возрос на 20%.

За семь месяцев текущего года республика наторговала с государствами-членами Евразийского экономического союза на $1,3 млрд (более 90,9 млрд рублей).

Товарооборот со странами ЕАЭС вырос по сравнению с соответствующим периодом минувшего года на 0,3%. При этом объем экспортных поставок увеличился на 10,4%, а импортных — снизился на 2,8%.

Наиболее активно Киргизия торговала с Россией, на долю которой приходится 66,2% от товарооборота со странами ЕАЭС, а также с Казахстаном — 32,1%.

В январе — июне 2018 года поступление прямых иностранных инвестиций в Киргизию в сравнении с первым полугодием 2017 года сократилось на 33,2% и составило $247 млн (около 17,3 млрд рублей), а отток прямых иностранных инвестиций за этот период снизился на 24,9% и составил $236,4 млн (более 16,5 млрд рублей).

Основными инвесторами остаются Китай, Россия, Нидерланды, Турция, Швейцария и Казахстан, на долю которых в общем объеме поступивших инвестиций пришлось 79%.

Внешнеторговый оборот Киргизии по итогам 2017 года составил около 355,1 млрд рублей и вырос в сравнении с 2016 годом на 12,5%. Рост экспорта в этот период достиг 13,8%, а увеличение импорта — 12%. Со странами ЕАЭС республика наторговала в 2017 году на 136,9 млрд рублей, что на 16,6% больше аналогичного показателя 2016 года.

По официальным данным, объем инвестиций в основной капитал в Киргизии в 2017 году составил 144,7 млрд рублей и увеличился в сравнении с 2016 годом на 6,2%. Самым крупным инвестором страны стал Китай — на его долю приходилось до 37% от общего объема иностранных инвестиций.