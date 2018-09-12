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В Самаре обсудили мероприятия по повышению надежности опасных объектов

Экономика

В совещании приняли участие представители власти, надзорных ведомств и главы крупнейших промышленных предприятий региона

Самара, 12 сентября 2018, 16:09 — REGNUM  Перечень мер по повышению надежности опасных производственных объектов на территории Самарской области выработали участники совещания по вопросам развития предприятий топливно-энергетического комплекса региона, сообщает 12 сентября пресс-служба компании «Транснефть-Приволга».

В работе совещания приняли участие врио заместителя председателя правительства Самарской области — министр промышленности и технологий Николай Брусникин, глава Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Михаил Михайлин, начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко, вице-президент ПАО «Транснефть» Павел Ревель-Муроз и ряд других ответственных лиц.

«Итогом совещания стало определение конкретных мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности эксплуатации опасных производственных объектов на территории Самарской области», — говорится в сообщении.

Также участники совещания посетили производственные объекты компании «Транснефть-Приволга», расположенные в Волжском районе региона. Они ознакомились с реализацией масштабной программы комплексной реконструкции площадочных объектов (КРПО) ЛПДС «Самара», посетили церемонию ввода в эксплуатацию подпорных насосных агрегатов, построенных на станции смешения нефти в рамках данной программы.

Ранее по факту взрыва на авиазаводе в Самаре началась доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Самарской области.

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