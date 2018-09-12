Саудовская Аравия пообещала Украине инвестиции не только в агросектор

Киев, , 16:01 — REGNUM Управляющий директор компании The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (SALIC, Саудовская Аравия) Халед Аль-Абуди поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за поддержку в подписании договора о сотрудничестве с крупнейшим украинским обанкротившимся агрохолдингом «Мрия». Об этом Халед Аль-Абуди заявил 12 сентября во время встречи с Порошенко.

«Наши инвестиции в Украину свидетельствуют о наших обязательствах и готовности инвестировать в Украину, поддерживать её развитие. Хочу отметить, что это не первая наша инвестиция. Но это первая инвестиция Саудовской Аравии в таком масштабе и на таком уровне. Мы заинтересованы в том, чтобы продолжать сотрудничество с вашей страной. На первом этапе — выполнение контракта, который мы подписали с агрохолдингом «Мрия»… Мы рассчитываем повысить эффективность производства этой компании», — сказал он.

Директор SALIC также заявил об интересе к другим секторам украинской экономики.

«Хочу отметить, что это не последняя инвестиция в вашу страну. Мы рассматриваем возможность инвестирования в другие сектора. Это хороший признак поддержки иностранными инвесторами украинской экономики… Мы долгоиграющие инвесторы, мы пришли на долгую перспективу. Наши инвестиции также поощрят других инвесторов Саудовской Аравии инвестировать в Украину, не только в аграрный сектор, но и в другие сектора», — добавил Аль-Абуди.

Ранее, президент Украины Порошенко заверил, что Украина не продавала землю инвесторам из Саудовской Аравии.

«Мрия Агрохолдинг» — украинская агропромышленная компания. Обрабатывает около 165 тыс. гектаров землив Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Ровенской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2014 года госкомпания не смогла рассчитаться с кредиторами и объявила технический дефолт. С февраля 2015 контроль над активами перешел к кредиторам — европейским и американским инвесторам, которые назначили новый менеджмент. В сентябре 2016 года «Мрия» опубликовала условия реструктуризации долгового портфеля компании, который составлял 1,1 млрд. долларов. Они были согласованы координационными комитетами банков-кредиторов и бондхолдеров.