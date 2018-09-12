Сыктывкар, , 15:57 — REGNUM Проведение пенсионной реформы стоило отложить и поработать над ней, потому что надо было подготовить людей, чтобы не было такого возмущения в обществе. В принципе время подошло, но граждане оказались не готовы к этому. Надо дать еще некоторое время гражданам для осознания происходящего. Они должны понять, что повышать пенсионный возраст необходимо, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета Государственного совета Республики Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии (г. Сыктывкар) Василий Смалий.

Выступление президента РФ Владимира Путина, безусловно, в какой-то степени успокоило граждан. Большой отклик у общества встретили такие предложения, как снижение пенсионного возраста женщинам, досрочный выход не пенсию многодетных матерей, сохранение льгот малочисленным народам Крайнего Севера.

«Если оставят прежний возраст выхода на пенсию для жителей северных регионов (50 лет для женщин и 55 — для мужчин) — это будет правильнее решение, и не потому, что пенсия больше, чем в других регионах, а потому, что на Севере очень тяжелые климатические условия для жизни человека — большая нехватка кислорода, у людей наблюдается кислородное голодание, плюс к этому тяжелые условия труда. Поэтому досрочный выход на пенсию жителей Крайнего Севера надо сохранить», — высказал свое мнение Смалий.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»