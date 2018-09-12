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Глава ВТБ рассказал, как отразятся санкции на долларовых вкладах

Экономика

Банк принципиален в отношениях с клиентами

Москва, 12 сентября 2018, 15:49 — REGNUM  В ВТБ рассчитывают на поддержку Центробанка и правительства в случае расширения антироссийских санкций США. Так, банку удастся защитить интересы долларовых вкладчиков, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу Bloomberg.

Он пояснил, что в банке готовятся к любому развитию событий. Раскрывать планы ВТБ Костин отказался.

«Но у нас есть ряд мер, которые позволят нам защитить наших клиентов, наших вкладчиков», — сказал Костин.

Он заверил, что все клиенты, включая владельцев долларовых вкладов, смогут получить деньги назад. Это является для банка делом принципа. Вопрос заключается в том, в какой валюте. Пока в ВТБ не отмечают повышенного вывода средств с долларовых вкладов, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа на рассмотрение конгресса США был внесен законопроект об очередных санкциях против РФ. Пока документ не одобрила ни одна из палат конгресса.

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Банковское дело
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